Kas aasta viimane päev määrab uue aasta olemuse? Loe, mida on aegade jooksul usutud

„Inimene olnud aegade algusest saadik uskuja, sest meie loomuses on soov olukordi kontrollida ja saatust endale sobivas suunas mõjutada,“ osutab folklorist Marju Kõivupuu. „Selle tarbeks on tehtud erinevaid maagilisi rituaale, mis on muutunud koos aja ja inimestega. Näiteks auto- või lennusõidu kohta käivad uskumused said tekkida alles siis, kui leiutisi kasutama hakati. Sääraseid põhimõtteid nimetatakse tihti ka ebausuks, mis on oma olemuselt halvustav sõna. Levinud on veel väljendid nagu rahvausund või külakatoliiklus. Kristliku kultuuri algusaegadel tähendasid säärased tõekspidamised uskumusi, mis erinesid kiriku arusaamadest. Nõukogude ajal, mil kirik oli põlu all, nimetati vastupidi ebausklikeks just neid, kes usukombeid täitsid ja pühakojas käisid.“