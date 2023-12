Tee seda, mida sina tahad!

Seks ja seksuaalsus üldisemalt on, nagu kõik muugi siin elus, erinevate tunnete, mõtete ja tegevuste kogum. Areneme terve elu. See, mis pakkus rahuldust näiteks 18aastaselt, ei pruugi 50ndates enam vajadusi katta. Iga tegevuse kvaliteet sõltub pühendumusest, aja võtmisest, mis aga ei tähenda, et vahel poleks kiire seks rahuldust pakkuv. Võib-olla lähtudagi variatiivsusest – rutiinsed tegevused ja käitumised ei paku sageli piisavalt põnevust, erutust, kulminatsiooni. Seksi kvaliteet on tähtsam kui aeg, kui pikalt see kestab. Hea on võrrelda seda toiduga. Kui sööd tõelist, külluslikku gurmeetoitu, pole vahest väga oluline – muidugi sõltub inimesest –, kas sööd seda 15–20 minutit või pikalt ja ja aeglaselt, nautides igat suutäit.