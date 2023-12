KINGIIDEED | Kodused süstivabad intensiiv-täiteainetooted – kas JAH või EI? Mida arvab 15-aastase iluvaldkonna kogemusega spetsialist?

Kas teadsid, et hüaluroonhappe vähenemine nahas ja naha vananemine on otseselt seotud? Hüaluroonhappe järkjärguline vähenemine nahas vastutab naha dehüdratsiooni, elastsuse kadumise ja kortsukeste ilmumise eest, mis aastate jooksul paratamatult toimub. Hiljem mõjutavad need tekkinud muutused juba ka naha sügavamaid kihte.

Hüaluroonhappe, kollageeni ja elastiini loomulik tase nahas hakkab langema juba alates 25. eluaastast, mistõttu vajab nahk lisatoidet juba varakult.

SALANIPP! Valides hüaluroonhappetooteid, on eriti oluline silmas pidada üht väga olulist detaili – selleks, et hüaluroonhape täidaks ootused, peab see olema ülimadala molekulmassiga, vähemalt tuhat daltonit. Ainult siis saab nahk piisavalt niisutatud ja toimeained jõuavad ka naha sügavamatesse kihtidesse, andes soovitud aladele täite.

Siinkohal soovitab ka staažikas kosmeetik Lea Huuse enda ja oma paljude klientide lemmikuid Fillerina 12HA näohooldustooteid, milles on 12 eri molekulmassiga hüaluroonhapet, kolme kollageeni ja kahe elastiini molekule. Selleks, et hoida nahka pingul ja võimalikult kaua nooruslikuna, on Fillerina väga madala molekulmassiga aktiivtoimeained võimelised tänu transdermaalsele tehnoloogiale (Šveitsi patent CH 711 466) rikkalikult täitma ja tihendama ka kõige sügavamaid nahaaluseid kudesid.

2. Miks on hüaluroonhape eriti vajalik just külmal perioodil?

Külm ilm kuivatab nahka ja võib häirida selle terviklikkust. Kui nahk on liiga kuiv, võib naha välimus ja kaitsefunktsioon tõsiselt kahjustuda. Pikaajaline niiskuse puudus võib põhjustada nahas põletikku, tekitada kortse ja kaasa tuua enneaegse vananemise.

Iga nahatüüp vajab sügavat niisutust ja seda just külmemal perioodil, et saaks säilitada õige tasakaalu, oma värskuse ning sära. Niisutatud nahk on terve nahk.

3. Sinu ilu võti, et erilistel hetkedel parim välja näha – vali kodune kaks ühes süstivaba intensiiv-täiteainekuur