FOTOD | Näitleja Jennifer Lawrence ja Kylie Jenner kommenteerisid enda välimuse kohta levinud kuulujutte

Jennifer Lawrence vestles Kylie Jenneriga Interview Magazine’i tarbeks ning muuseas räägiti ka välimusest. Jenner pihtis, et ta on alati tahtnud täidlasi huuli, aga kuna ta enda huuled on tegelikult pigem kitsad, saavutab ta soovitud välimuse huuli üle piirjoonte värvides. Jennifer kommenteeris, et tema meelest on see väga lahe, mida on võimalik meigiga teha. Muuseas nimetab näitlejatar üht oma meigikunstnikku ilukirurgiks, sest tema sõnul suudab jumestaja teha sellise meigi, mis jätab mulje, nagu ta oleks silmalauoperatsioonil käinud.