Naistearst: internetis levib rasestumisvastaste vahendite kohta palju väärinfot

Rasestumisvastased vahendid on eelmise sajandi keskpaigast saadik muutunud märksa kättesaadavamaks. Peale selle, et jäävad ära soovimata rasedused, võivad rasestumisvastased vahendid paljudel naistel leevendada haiguste sümptomeid. Ometi on mõnede rasestumisvastaste vahendite, näiteks beebipillide mainet tabanud kriis.