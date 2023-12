Kuumad 70ndad Kitsekülas

Silvia on end riietanud üleni mündirohelisse, mis sobib nagu valatult sama tooni köögimööbliga, mille ees ta nüüd ennastunustavalt asjatab. Külalislahkelt on ta lubanud mind, krõbeda pakase käest näpistada saanud külalist kostitada teega ja sätib selleks puhuks veepoti pliidile podisema. „Pole jõudnud veel veekeetjat muretseda,“ tõttab ta vabandama. Kuigi selleks poleks üldse põhjust – malmpott näib igati peen ajutine asendus. Teegi serveerib naine hiljem mündikarva tassikestesse, misjärel tunnistab, et julgelt pool tema garderoobist on sama tooni. Lemmikvärv – mis teha.