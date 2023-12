Uuringust selgus, et pärast 30. eluaastat ei avasta inimesed enam uut muusikat. Siin on põhjused, miks see võib nii olla

Võime olla veendunud, et oleme igavesti noored, ent kord saabub päev, kui taipad, et ei saa uusimast slängist mitte midagi aru ja nii mõnigi noortepärane meem vajab lisaselgitusi. Tuleb välja, et see kõik võib juhtuda varem, kui arvatagi oskad. Hiljutisest Deezeri küsitlusest selgub, et inimesed lõpetavad pärast 30. eluaastat uue muusika kuulamise.