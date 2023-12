KOLUMN | Investor Katri Teller: puhkusereis ei päästa meid, kui naaseme elu juurde, mis meid ei rahulda

Mingil hetkel taipasin, et paganama lühikeseks jääb see elu, kui lõviosa aastast oodata suve, reisi või lihtsalt nädalavahetust. Siis õppisin ära, et kui kombinatsioonis kõige muuga ei tundu püsiv keskkonnavahetus mõistlik, on lihtsam muuta oma suhtumist ja olla paindlik. Lõpuks tahame ju kõik sedasama – olla õnnelikud. Puhkusereis ei päästa meid, kui naaseme elu juurde, mis meid ei rahulda. Ükskõik kui kaugele lennata, ei suuda me põgeneda iseenda või oma valikute eest.