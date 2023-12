Populaarse kiirmoebrändi kampaania põhjustab pahameelt. Fotodel nähakse paralleele Gaza sündmustega

Pildid on saanud internetis suure pahameele osaliseks. Osa inimesi ütleb, et kampaania on sihilikult selline. „Isegi kui see juhtus kogemata, näitab see, et bränd ei ole turunduses töötamiseks parasjagu maailmas toimuvaga kursis,“ kirjutas üks X-i kasutaja. Dubais elav toimetaja Lubna Hamdan esitas X-is küsimuse, kas Zara saab aru, millised on sellise kampaania tagajärjed, eriti selles, mis puudutab nende kaubandust Lähis-Idas. „Nad teenivad meie pealt palju raha ja päris kindlasti ei ole see kampaania juhuslik.“ Nii mõnedki on öelnud, et ei osta Zarast enam kunagi mitte midagi.