Laulja Laura Põldvere kallimast: käisime 12 aastat Tartus samas koolis. Siis polnud õige aeg. Nüüd on

Kui uurisime Lauralt, kas ta oleks nõus pildile tulema täiesti ilma meigita, ütles ta kõhklemata, et muidugi on. Teame teda ehk kõige pöörasemate jumestustega artistina, kes ei pelga ühtegi lauvärvitooni ega kõrgusse kaarduvaid kunstripsmeid. Tema kergus kõik ära võtta tundus mõnelegi üllatav, sest nad eeldasid, et meik varjab suurt ebakindlust. „Need mängud oma välimusega ongi lustimine – teiste moeloominguga, eri juuksevärvide, meikide, stiilide, isegi karakteritega. Mul on vaja, et kõik oleks liikumises, et ma liialt ei kinnistuks,“ ütles ta. „Muidugi ma võin meigita olla, pole probleemi! Aga probleem on, et... millal?“