Hermès’ moemaja pärija plaanib kinkida osa oma varandusest endisele aednikule

Puech omab maailmakuulsast moemajast, mis on väärt 220 miljardit, umbes 5-6%. Mees ei ole abielus ja tal pole ka lapsi. Väidetavalt on ta juba protsessi alustanud ning küsinud nõu oma advokaatidelt, et lapsendada enda endine aednik ja abiline, kes on pärit tagasihoidlikust Maroko perekonnast.

Aedniku nimi ei ole avalikkusele teada, ent ta on abielus hispaanlannaga, kellega neil on kaks last. Ta võib pärida suure osa Puech’i varandusest, sealhulgas 6 miljoni dollari väärtuses kinnisvara Marrakeshis Marokos ja Montreux’s Šveitsis.

Puech resideerub ise Šveitsis, kus otsus adopteerida täisealine inimene on haruldane. Seaduse järgi on see võimalik ainult siis, kui adopteeritav on elanud vähemalt aasta oma alaealise elust adopteerijaga koos. See teebki plaani keerukaks.

