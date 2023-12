UURING JA VIDEO | Mida räägib CBD kasutamisest teadus? Mida rahvas?

Kannabidiool ehk CBD on looduslikult esinev ühend kanepitaimedes, millel on palju terapeutilisi omadusi. CBD on muutunud populaarseks erinevate tervisehäirete, sealhulgas ärevuse, unetuse ja sõltuvushäirete looduslikus ravis. Lisaks on erinevad uuringud tõestanud, et CBD-l on põletikuvastaseid, valuvaigistavaid ja antiseptilisi omadusi.

See on eriti kasulik avastus, arvestades tänapäeval levinud stressirohket elustiili.

CBD aitab vähendada ärevust, stressi ja uneprobleeme

Journal of Clinical Medicine Researchi uuringu tulemuste põhjal on CBD hea looduslik vahend just neile, kes kogevad sotsiaalset ebamugavust ja ärevushooge. Juba väike ühekordne suukaudne CBD-annus toetas suurel määral ärevustaseme langemist. Liigne ärevus ei lase kehal ja ajul pingetest puhata ning see toob endaga kaasa tihti just uneprobleemid. See on eriti kasulik avastus, arvestades tänapäeval levinud stressirohket elustiili. See on looduslik alternatiiv antidepressantide ja unerohtude kahjulike kõrvalmõjude vältimiseks.

CBD mõju sõltuvuse leevendamisel

CBD kasutamine näitas ka sõltuvushäirete puhul väga positiivseid tulemusi. Uuringud tõid välja, et näiteks nikotiinisõltuvuse korral pakub CBD uudse lähenemisviisina paremat võimalust sõltuvuse vähendamiseks ning samal ajal suitsetamise maha jätmisest tekkinud ärevuse leevendamiseks. Kuigi täpsem toime vajab veel edasist uurimist, vähendas CBD kasutamine päevaste sigarettide arvu.

CBD-l on neuroprotektiivsed omadused

CBD aitab kaitsta kesknärvisüsteemi rakke liigse stimulatsiooni eest, mis on kasulik inimestele, kellel on neuroloogilisi häireid. Uuring tõi välja, et psühhootiliste häirete, näiteks skisofreenia korral oli samuti CBD kasutamisel positiivseid tulemusi. Uuringust selgus, et ka väga ägedatel juhtudel oli näha psühhootiliste sümptomite paranemist. Siiski on oluline rõhutada, et edasised suuremahulised uuringud on vajalikud, et täielikult mõista CBD pikaajalist mõju psühhootiliste häirete korral.

Kas CBD on ohutu?