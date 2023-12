Kallis kael

Selgub, et kangatüki kaela ümber sidumine võib olla omaette kunst ja võimalusi selleks on rohkem, kui esimese hooga pähe tuleb. Saint Laurent pakkus sügistalvisel catwalk’il välja variandi kinnitada hiiglasliku moega pleed ühelt poolt särava aksessuaari abil ning lasta teisel poolel vabalt langeda. Poodides on igatahes valik kirju. Leidub salle, millest osad on hübriid mütsist, teised aga kehastunud hoopis kraedeks. Vali, millist soovid, põhiline, et kael soojas püsiks!