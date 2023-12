Mida teha, kui su kaaslane tahab sinust tunduvalt rohkem või vähem seksida? 7 inimest jagavad enda kogemust

Tihti kipuvad inimesed, kes soovivad rohkem seksida, oma partnerile survet avaldama. Tegelikult tahavad nad enamasti end oma partneriga turvaliselt tunda. Seda on võimalik kogeda ka muudel viisidel. Kui sinu libiido on kõrgem kui kaaslasel, on kerge hakata ennast süüdistama selles, et sa ei eruta oma partnerit piisavalt. Tuleb meeles pidada, et inimsuhted on täis keerukaid nüansse, kuid peaaegu kõige jaoks on olemas lahendused.