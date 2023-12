Õnnetoov aroom: EX NIHILO Blue Talisman

Nagu õnnetoov talisman, sädeleb Blue Talisman Itaalia bergamoti, ingveri, mandariini ja pirni peene värskusepuhangu akordides. Selle rafineeritud lõhnasüda on duett apelsiniõitest ja Georgywoodi molekulist, mis lõhnab seedripuu järele. Majesteetlikule lõhnateosele annavad viimase lihvi muskuse, ambra ja Akigalawoodi molekuli soe puudutus, millest on saanud paljude EX NIHILO lõhnade eripära. Julgus katsetada, värskuse ja sügavuse kombineerimine, looduslikud koostisosad ning tehnoloogilised uuendused – kõik see ja Fernándezi tormiline iseloom on aidanud võita lõhnagurmaanide sümpaatiat.

EX NIHILO koheselt äratuntav hulknurkne pudel peegeldab Pariisi Place Vendôme’i luksuslikku kuju. See väljak, mida peetakse Pariisi hiilguse ja hea maitse epitsentriks, inspireeris parfüümimaja asutajaid Olivier Royère’i, Benoit Verdieri ja Sylvie Lodayt avama EX NIHILO esimest butiiki väljaku kõrval asuval mainekal tänaval rue Saint Honoré.

Sinine värv on saatnud EX NIHILO-t alates 2013. aastast. See element on varasemalt toonud edu maalikunstnik Yves Kleinile, arhitekt Pierre Paulinile ja moelooja Yves Saint-Laurent’ile. Lisaks oli sinine värvitoon, mis on Pantone kataloogis tähistatud koodiga 293 C, kasutusel Concorde’i luksuslennuki sisekujunduses.

Blue Talismani pudeli korki kaunistab ka stiliseeritud geomeetrilistest kujunditest ja joontest koosnev kompositsioon, mis sümboliseerib EX NIHILO pühendumust Prantsuse avangardistlikule kunstile. Parfüümimaja asutajate sõnul julgustab avangardism rikkuma kehtivaid reegleid ning näitab esimesena tulevikku – nii nagu EX NIHILO on kümne tegevusaasta jooksul näidanud, millist edu võib saavutada sõltumatu parfüümimaja, ühendades Pariisi meistrite parimaid traditsioone julge lõhnakunstiga.