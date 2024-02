49aastane Eesti naine: 27aastase kooselu jooksul on mees mind korduvalt petnud, ähvardanud rusikaga, aga ma ei suuda ta juurest ära minna

Lisaks sellele on Mardil mäluprobleemid. Ta võib alustada lauset kohe otsast peale, mäletamata, et ta just ütles seda. Mees hoiab pere rahaasju kiivalt oma käes ja Raina kardab, et Mart ei ole võimeline nendega enam tegelema ning teeb mingi katastroofilise vea, mille peale nad kaotavad kõik.