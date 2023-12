Perekond Sarrapid esinemisest kesk lumesadu: laval polnud katust, nii mängis pianist terve kontserdi auto tagaistmel, pill põlvedel

Peale endi kontsertide ja jõulutuuri, tuleb Sarrapitel ka laste esinemistele jõuda. Lisaks on neil juba mitmendat aastat müügikoht Tallinna Raekoja platsi jõuluturul. Tiheda graafikuga muusikutel on sedagi ette tulnud, et esinemiselt jõutakse tagasi kell kolm öösel ning kell üheksa hommikul tuleb juba minna kioskit avama.