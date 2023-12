20 aastat hiljem: supermodell Carmen Kass on ikoonilise parfüümi uusversiooni reklaamnägu

2021. aastast on olnud lõhna „For Her“ nägu Prantsuse modell Lola Nicon.

„See on nagu lõpmatuse vaatamine,“ ütleb Rodriguez „For Heri“ esteetika kohta. 2003. aastal tehti Carmen Kassist pilt tema moekollektsiooni tarvis, ent pildi ilu ja lihtsus olid nii muljetavaldavad, et disainer sai sellest inspiratsiooni oma parfüümi esimese kampaania jaoks. „Foto väljendas minu jaoks sensuaalsust, süütust ja ajatut kvaliteeti.“

„Ilusad asjad kestavad igavesti,“ märgib ta. „Inimesed kipuvad seda unustama.“ Seda sõnumit edastabki parfüümi uusversioon „For Her Forever“.

Rodriguezele iseloomulik minimalistlikkus võimaldab selle esitlejatel Carmen Kassil ja Lola Niconil ning lõhna loojal Sonia Constantil särada. Sõnum on selge nagu parfüümi nimigi: „Ükskõik milline naine, see on alati tema jaoks.“