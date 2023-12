Printsess Dianale kuulunud kleit müüdi oksjonil üüratu summa eest

Ka sel aastal on toimunud mitu oksjonit, kus on müüdud Dianale kuulunud esemeid. Pühapäeval peeti üks selline oksjon Beverly Hillsis. Printsessi 1980ndatel kantud kleit müüdi maha 1 148 080 dollari eest. Diana kandis kleiti 1985. aastal Firenzes õhtusöögil, kui viibis koos oma abikaasa Charlesiga. Samal aastal kaunistas see teda ka Vancouveri sümfooniaorkestri kontserdil.