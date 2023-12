Pühadeaeg on käes ja üks pidu järgneb teisele. Lauad on maitsvatest roogadest lookas ja tihti on raske mõõdukat joont hoida. Pühadeaegne kaalutõus on paljude tavaline mure, kuid see ei ole vältimatu. Siin on mõned nõuanded, et teksad ka pärast pühi jalga mahuksid.