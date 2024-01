Vaata, millised on trendikad tapeedid elutuppa 2024. aastal

Kui juba mitmeid aastaid tagasi, sai valdavaks skandinaavialik minimalism ja aina enam eelistati seinad tapeetimise asemel üle värvida, võib julgelt öelda, et tapeedid on teinud tagasituleku. Üha rohkem võib elutoa kui ka teiste ruumide seintel näha põnevate mustrite ja värvilahendustega tapeete.

Millised tapeedid elutuppa valida?

Loodusest inspireeritud tapeedid - olgu selleks looduslikud rohelised ja puidused toonid või lummavad taimede mustrid. Kõik, mis on seotud looduslähedusega, on tänavu moes.

Triibulised ja täpilised tapeedid elutuppa? Jah, see tõeline klassika on üks 2024. aasta suunanäitajaid: vali kas kõige minimalistlikumad tapeedid või triibud ja täpid kaasaegse nüansiga.

Kui sa ei soovi tervet ruumi tapeediga katta ja otsid midagi vahepealset julgetele ja minimalistlikele lahendustele, siis tagasitee on teinud ka niinimetatud aktsent seinad. Vali üks tapeet, millega katta üks elutoa sein ja muuta see keskseks sisustuselemendiks kogu ruumis.

Kunst on alati moes ja 2024. aastal võib aina rohkem kohata tapeetidel kunstiteostest inspireeritud mustreid. Loovad ja eristuvad disainid on need, mis muudavad sisekujunduse trende - tee julgeid valikuid ja kaunista seinad tapeediga, mis pole niisama tapeet vaid suur kunstiteos, rikastades kogu sisekujundust.

Mille alusel otsus langetada?

Keerulisem on siis, kui soovid osaliselt renoveerida, sest sel juhul tuleb arvestada juba olemasoleva mööbli disainiga. Ehk uus tapeet peaks sobima kokku kogu elutoaga. Sellisel juhul ei saa teha kardinaalset disaini muutust, vaid peab lähtuma mustritest ja värvidest, mis kokku sobivad. Pane kirja, millised on domineerivad disainid ja värvid ning hakka kokkusobivaid tapeete otsima.

Kui tapeedid elutuppa valitud, saab alustada töödega. Tapeedi seina panemiseks võid kaasata professionaali, aga võid seda ka ise teha. Oluline on alustada vana tapeedi seinast eemaldamisega, mis järel tuleks vaadata üle seina seisukord ja vajadusel teha sellel parandusi. Kui sein on korras, saab alustada tapeetimisega. Pea meeles, et mida keerulisema mustriga tapeedi oled elutuppa valinud, seda keerukamaks võib osutuda kogu paigaldamine. Seetõttu võta appi professionaal, kes tagab selle, et muster jookseb omavahel kokku ja tulemus jääb kaunis.