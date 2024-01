Kuninganna Elizabeth II oli Suurbritannia troonil üle 70 aasta, ent järgmisest kolmest põlvkonnast naisvalitsejaid ei paista. Kuningas Charles III-le järgnevad printsid William ja George. Mujal Euroopas on vastupidi troonile oodata just kuningannasid. Neli monarhiat, kus troonile astuvad kuningannad, on Belgia, Holland, Hispaania ja Rootsi. Kes on need tulevased kuningannad?