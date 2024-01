Millised on 2024. aasta ehtetrendid?

Hõbe ja pärlid sulanduvad suurepäraselt nii vintage- kui ka kaasaegse stiiliga, luues täiusliku tasakaalu

Pärlid hõbedases raamis – ehtedisainerid on käesoleval aastal oma loomingus põiminud kokku hõbeda ja pärlid ning see kombinatsioon leiab stiiliarmastajate seas innukat kasutamist. Hõbedat koos pärlitega peetakse moodsaks aktsendiks peaaegu igas disainis – kasutada saab vanaema stiilis pärlikeed, hõbedase raamiga pärlitega kõrvarõngaid või eri värvi pärlitega avangardseid ehteid. Sellised kaunistused sobivad ideaalselt nii vintage- kui ka kaasaegsete stiilidega. Vaata rohkem siit .

Rubiinidest, safiiridest ning muudest vääris- ja poolvääriskividest hõbeehted ning lillemotiivid

Kas sinu ehtelaegas näeb välja nagu lilleline heinamaa? Kui ei, siis 2024. aastal on õige aeg lisada oma isiklikku ehtekollektsiooni rubiinid, teemandid, safiirid ning muud vääris- ja poolvääriskivid. Nagu näitavad viimased ehtekollektsioonide kajastused, on paljude maailmakuulsate ehtebrändide kollektsioonides nii klassikalise kui ka moodsa disainiga hõbeehteid vääris- ja poolvääriskividest lillemotiividega. Ühes ehtes võib olla mitte ainult üks või kaks, vaid ka kolm, neli ja viis eri värvi kivi. Soeta kaunis värviline ehe ja vaata, kuidas ümbritsev õhkkond kevadisemaks muutub!

Pikad hõbeketid – massiivsed kividega ripatsid

Kui soovid, et sinu hõbekett annaks 2024. aastal üldpildile modernse aktsendi, siis jälgi, et see oleks piisavalt pikk. Sel aastal on moes pikad hõbeketid, eriti need, millel on massiivsed värvilised vääris- ja poolvääriskivist ripatsid. Kui soovid selliseid ehteid, siis vaata kindlasti hõbedast kaelaehteid GIVEN-i kollektsioonist JOY Silver!