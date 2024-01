Uus aasta – uus mina! Kuulsad inimesed, kes on loobunud alkoholi tarvitamisest

2023. aasta oktoobris avaldas Adele, et on viimased kolm kuud olnud kaine, kuid tunnistas, et see ei ole olnud lihtne. Naise sõnul oli tal 20ndates probleeme alkoholiga ning see on sundinud teda parema tuleviku huvides meelemürkidest loobuma. Lauljatar lisab, et mõnikord ta küll igatseb mõnd head jooki.