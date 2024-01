Ootamatud kohad, kus Oscari võitnud näitlejad oma ihaldatud auhindu hoiavad

Näitlejatar Kate Winslet on ühes oma intervjuus rääkinud, et ihaldatuim filmiauhind Oscar, mille Winslet sai parima naisosatäitja rolli eest linateoses „The Reader“, on tal paigutatud üpriski tavatusse kohta.



Nimelt hoiab Kate oma armastatud kuldset kujukest vannitoas. Selle eesmärk on, et kõik külalised saaksid auhinna kätte võtta, end peeglist vaadata ja tänukõne pidada.