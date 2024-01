7 parimat kuumakaitset juustele!

Kuumakaitsed õhukestele juustele

Õhukesed juuksed on õrnad ja tundlikumad kuumusele, seega on oluline valida kuumakaitse, mis on kerge koostisega ning kaitseb väga kõrgete temperatuuride eest. Nii vähendad kuivuse ja murdumise ohtu, säilitades juuste tervist.

Kerge koostisega Schwarzkopf Professional Osis+ Flatliner on sirgendamiseks mõeldud kuumakaitsesprei, mis aitab taltsutada ka väga lokkis juukseid. Pihus moodustab juustele nähtamatu barjääri, kaitstes neid kõrgete temperatuuride eest, kuni 230 °C. Lisaks oma tugevale kaitseefektile kaotab vahend juustest kahususe ja kaitseb neid niiskuse eest.

HH Simonsen Dry Heat Protection on spetsiaalse kiiresti kuivava koostisega, ei jäta juustesse jääke ja pakub kuumakaitset kuni 210 °C vastu. Toode tagab suurepärase soengu püsivuse, eemaldab juustest kahususe ning sobib kasutamiseks kõikidele juuksetüüpidele.

MOOD Heat Defender on vegantoode, mis pakub juustele kuumtöötlemisel kaitset kuni 220 °C vastu ning sobib igat tüüpi kiharatele. Sprei mitte ainult ei hõlbusta juuste kammimist, vaid sisaldab ka aminohapete ja pantenooli kompleksi, mis aitab säilitada juuste niiskustasakaalu ning annab neile kauni sära.

Kuumakaitse paksudele juustele

HH Simonsen Blowdry kuumakaitsekreem on loodud spetsiaalselt paksude juuste föönitamiseks. See kaitseb juukseid kuni 230 °C kuumuse eest, säilitades nende siidiselt sileda ja pehme tekstuuri. Kombineeri kuumakaitsekreemi HH Simonseni Creative Glue juuksegeeliga, segades tooted kokku, ja kanna need märgadesse juustesse, et luua trendikas wet look või saavutada tugevam soengu püsivus.

Juukseid toitvad kuumakaitsevahendid

Kui soovite kuumakaitset, mis mitte ainult ei kaitse, vaid ka toidab ja niisutab teie juukseid, siis esitleme järgmisi valikuid.