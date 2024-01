KAS TEADSID? | Millised unerohud võivad su tervisele karuteene teha?

Unerohi retseptiravimina pole kunagi olnud pikaaegne lahendus. Pideval kasutamisel tekivad sellest tugevad kõrvalmõjud ja sõltuvus, millest on hiljem väga raske lahti saada. Lisaks on valikus ka lettidel üha enam ala hõivav aine melatoniin, mis on lausa vabamüügis kõigile kättesaadav. Kuigi on tõestatud, et melatoniin on lühiajaliselt suhteliselt ohutu, pole selle pikaajalised mõjud tervisele teada, mistõttu nõustuvad uneeksperdid ja apteekrid, et see toidulisand ei ole kõigile kasulik.