Tagasi lapsepõlvekoju

Hõimlasest Lilli looming on naise vaieldamatu lemmik. „Mäletan, kuidas ta 15aastasena siinsamas terrassil teavitas, et temast saab moekunstnik. Saigi.“ Eesti ühe edukaima moelooja ja tema kuldkliendi lähedasest läbisaamisest annab aimu seegi, et naise 50. sünnipäevaks disainis Jahilo mummulise trikoo, mis sai nimeks Janika. Toona toimus koduõuel, kus praegu laiutavad kõrged hanged, imeilus suvine aiapidu. Päikeseloojangul mindi üheskoos mere äärde. Kõik lähedased olid kokku tulnud. „Mul on nii hea meel, et tegime perega fotosessiooni ja ka vanemad nägid selle peo ära.“