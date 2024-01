Milline käsitöö! Diori moemaja näitab, kuidas sünnib nende looming

Diori couture’i loomingut kandis näiteks näitlejatar Natalie Portman, kelle ballikleit meenutas impressionistlikku maali. Mikrosuuruses lillekesed on puhas käsitöö ja aetud kangale ühekaupa. Näitlejatar kandis imekauni kleidi juures De Beersi kõrvarõngaid ja Jimmy Choo kingi. Et kleit saaks särada, olid soeng ja jumestus tagasihoidlikud.

Portman sõnas, et tal on väga vedanud, et saab sellist meistriteost kanda. „Selle kleidi valmistamine võttis aega sadu tunde. Seda lillelist kleiti kandes on tunne, nagu viibiks keset aeda.“ Portman on alates 2011. aastast olnud parfüümi Miss Dior Chérie reklaamnägu. Sellest ajast saadik on ta kaasa teinud mitmes moemaja kampaanias ja kandnud pidulikel sündmustel Diori kleite.