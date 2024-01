Avameelsed pihtimused: petsin oma poissi töökohasõbrannaga

Olen alati olnud seda tüüpi naine, kes eelistab seksida pimedas. Seetõttu ei olnud ma kunagi unistanud kolmekast, veel vähem nelja inimeste samaaegsest voodirõõmust. Eriti kui nad juhtuvad olema su parim sõbranna, tema ekskihlatu ja tolle sõber. Veetsime pubis õhtut, kui jutt läks kolmekatele. Sõbranna teatas valju häälega, et on enam kui veendunud, et kutid on küll jutumehed, aga kui tegudeks läheks, lööksid põnnama, niisiis võiksid nad vastupidist tõestada. Mehed olid alguses päris ehmunud ja lootsin, et nad on liiga arad, ent õhtu lõppes sõbranna juures. Ma ei suutnud uskuda, mida me teeme, ja tõtt-öelda oli mul päris piinlik, kuid lõppkokkuvõttes ka päris lõbus. Mängu võeti nii massaažiõli kui ka vibraatorid. Mulle ja mu sõbrannale võis asi nalja valmistada, aga tema ekskihlatu oli löödud, sest endine kaaslane oli suudelnud sõbraga, kes omakorda vaevles süümepiinades – nimelt oli tal oma tüdruk. Mina aga ei suuda uskuda, et midagi sellist üldse korda saatsin.