Loobusid alkoholist, aga kehakaal ei lange? Loe, mis võib olla selle põhjus!

Pärast alkoholist loobumist lootis Amanda näha kiiret positiivset mõju – ta arvas, et tema nahk muutub puhtaks, une kvaliteet ja füüsiline tervis paraneb. Ent ta ei osanud oodata kummalist ja üllatavat kõrvalmõju: tema magusaisu muutus pööraselt suureks. Ta tunnistas, et kuigi talle on alati meeldinud maiustada, avastas ta nüüd, et ihkas jäätist, šokolaadi ja muid maiustusi varasemast väga palju rohkem.