Erk ja tundlik

„Ma üldse ei põe, et peas on esimesed hallid karvad. See ei tähenda, et peaks taadistuma, küll aga tähistama oma keha arengut. Varastes kahekümnendates mulle ei meeldinud mu keha kuju ning teismeeas käis pinda ja tekitas ebakindlust, kui nina järsult suureks kasvas. Kuid arenedes muusikuna avaliku elu tegelaseks, nähes end fotodel ja ekraanidel, olen õppinud end palju rohkem aktsepteerima ja praeguseks isegi õnnelik, et olen selline, nagu olen. Iseenese muutumise märkamiseks on väga hea indikaator lapsed. Isaks saamine oli mu minapildi suhtes pöördepunkt. Mu ribidele on tätoveeritud lõvi ja pääsuke, need tähistavad poeg Albertit (7) ja tütar Evit (4). Paremal käsivarrel on ornament, pärit vanalt kitarrilt, mille isa mulle pärandas, natuke lõpmatuse sümboli moodi, ja vasakul E-täht, mis tähistab Elephants from Neptune’i. Aga võib tähendada ka ema või elu.