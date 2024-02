Discgolfar Kristin Tattar: mul polnud eluaset, elukaaslast, tööd ega sentigi hinge taga, aga oli kaheaastane põnn, kelle eest hoolitseda

Kahekordne maailmameister kettagolfis Kristin Tattar (31) on elus korduvalt vastu astunud hirmudega tembitud tundmatusele. „Kuid see ei ole tingimata halb koht, võib olla ka ilus ja puhas. Sa ei tea, mis saab edasi, ja usaldad, et tuleb õige asi,“ nendib ta.