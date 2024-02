Sellele küsimusele pole vastust. Kui minu ees istuks kümme naist ja ütleksin, et pillid on kõigi nende tervisele halvad... Ma ei saa nii öelda. Võib-olla sinule on pillid näiteks endometrioosi raviks, aga teine naine ei tohiks neid mitte kunagi kasutada. Kas tal on olnud tromb, insult, ägedad migreenid, kõrge vererõhk või on mitmel inimesel ta peres esinenud noorena rinnavähki – siis ma küll ei soovitaks pille võtta. Naine, kelle kehamassiindeks on 42, kes suitsetab ja kellel on kõrge vererõhk, ei peaks östrogeenset hormooni sisaldavaid pille kasutama, olen täiesti nõus. Samuti naised, kes on 40+ vanuses – see pole kindlasti esmavalik ja juba kasutusel olevat vahendit tuleks uuesti hinnata.