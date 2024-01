VIDEO | Kuninglik luksus! Lauljatar Selena Gomez kandis hulganisti hinnalisi teemante

Tõime sinuni õhtu stiilseimad riietujad, ent efektseimate ehete kategooria võitja on päris kindlasti lauljatar Selena Gomez, kelle kaela kaunistas Tiffany and Co. imeline kaelaehe nimega The Birf on a Rock. Tegemist on meistriteosega, mille valmimisel on kasutatud plaatinumi, 18-karaadist ehk kõrgema sisaldusega kulda, morganiiti, teemante ja roosasid safiire.