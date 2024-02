Investor Katri Telleri soovitus: kui tahad kaaslase kohta rohkem teada saada – lenda temaga!

Istun lennujaamas ja jälgin ringi sagivad inimesi, seda juba alates turvakontrollist. Alati on neid, kes tunduvad esimest korda lendavat ja ehk ei tea kõike. Ja siis on need teised, kes palju lendavad ja kellele eelmised närvidele käivad. Pööritatakse silmi ja tehakse tähtsat nägu, kui need pagana algajad kõigest aru ei saa.