SUUR ARMUANALÜÜS | Miks koperdame aina oma isa moodi meeste otsa? Kas vastandid tõmbuvad või ei?

Mõni säde lööb lõkkele esimesest silmapilgust. Teine sümpaatia hiilib ligi vargsi ja ootamatult. Ent on ka kolmas, pettumust valmistav variant: sa nii väga ootad ja loodad, et su vastas istuv potentsiaalne kaaslasematerjal sulle ka romantiliselt huvi pakuks, ent tee või tina – püüdlus leeki ellu äratada on sama keeruline kui kivist vett välja pigistada. Ja nii ta kükitabki seal mõnusasti sisse seatud sõbratsoonis. Jah, mõnikord tundub, et ajul pole südame üle ikka vähimatki kontrolli.