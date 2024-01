Kaaslasega tulid kaasa sugulased, kellega sa absoluutselt ei klapi? 9 nippi, kuidas olukorda lahendada

On üsna tavaline, et mingitel hetkedel on igaüks meist olnud eriarvamusel oma kaaslase lähedastega. Uuringud on aga näidanud, et teravad lahkhelid kaaslase sugulastega võivad suurendada ka paari lahkumineku riski. Otseloomulikult ei tähenda erimeelsused, et asi on koheselt hukule määratud. Natuke kannatlikkust ja mõistmist ning võid luua oma uute sugulastega teadlikult terve suhte. Isegi kui nad pole su lemmikud inimesed maailmas.