Eesti naise pihtimus: pärast hirmsaid sümptomeid ja vastamata küsimusi diagnoositi mul lõpuks 20ndates endometrioos

30aastase Jaanika* esimesed menstruatsioonid olid väga valulikud, aga kuna ta ei teadnud, milline tunne peaks päevade ajal päriselt olema, ei osanud ta teismelisena ka abi paluda. Ta rääkis küll oma emale, aga too arvas, et laps reageerib tavapäraste menstruatsioonikrampide tõttu üle ja kohe ei mindud ka arstide juude. “Mäletan koolipäevi, kui mu kõht valutas nii jubedalt, et jooksin tualetti peitu ja lihtsalt nutsin poti peal. Ühel hetkel ma enam mensturatsiooni ajal koolis ei käinudki,” nendib ta.



Kui Jaanika hakkas naistearstil käima, ei osanud ta samuti naistearsti piisavalt suunata ja ühest valediagnoosist sai teine, kuni noor tütarlaps mõneks ajaks abi otsimisest loobus ja pikalt vaid valuvaigistitele lootma jäi. "Pärast aastatepikkust kannatamist, hirmsaid sümptomeid ja vastamata küsimusi diagnoositi mul lõpuks 20ndates endometrioos ja kuigi see on hirmuäratav, tundsin siiski kergendust, sest vähemalt nüüd tean, mis mul viga on."