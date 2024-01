Õnne toovad õhtukleidid? Moemajad, mille loomingut kandes on 10 aasta jooksul enim auhindu võidetud

Sel kuul on toimunud juba nii Kuldgloobuste, Emmy auhindade kui ka Oscarite gala. New Yorgis tegutsev moebränd Jovani otsustas nende kolme suurejoonelise sündmuse viimased kümme aastat luubi alla võtta. Täpsemalt parima näitlejanna kategoorias, et välja selgitada, missuguse moemaja kleite on auhinnatud daamid kõige rohkem kandnud.