Kalendri järgi on raketid ammu lastud, ent astroloogiline uue aasta algus ootab meid alles ees. Veebruaris hakkab tasahilju meieni jõudma taas värske valgus. Üksik päikesekiir paistab läbi pilvevinese taeva, lastes hellitada mõtteid tulevikust. Käes on maagiline aeg, et unistada ja plaane teha. Millise kaardi tõmban?