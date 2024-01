Playboy asutaja Hugh Hefneri lesk abielust saadud traumadest: arvan, et olin toona ajupestud

Playboy asutaja Hugh Hefneri surmast on möödunud pea seitse aastat. Selle aja jooksul on mitmed tema villas elanud naised jaganud traumaatilisi kogemusi, mis neile Hefneri poolt osaks said. Nüüd on suu avanud ka mehe kolmas ja viimane abikaasa Crystal Hefner.