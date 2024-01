On lihtne, aga ka pealiskaudne mõelda, et edukatel inimestel on kõik kergelt kätte tulnud. Tegelikkuses ei ole kõigil nii libedalt läinud. Karjäärialaseid tagasilööke on olnud nii Steve Jobsil kui ka Elvis Presleyl. Toome sinuni kümne eduka inimese lood, kes on enne suurt läbimurret läbi kukkunud või suisa töölt lahti lastud.