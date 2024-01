10 aastat hoitud saladus: tunnistasin viimaks oma abikaasale üles, et olen teda petnud

Käisime Robertiga õhtusöökidel. Restoranist suundusime tema juurde. Risk vahele jääda tegi olukorra veelgi põnevamaks. Mu abikaasa on restorani juhataja, seega on tema tööpäevad pikad. Jõudsin alati enne teda koju ja valetasin, kuidas ma juba ammuilma ootan. Tegelikult olin just teise mehe lõhna endalt maha pesnud. Samuti jätsin mulje, et olen endale süüa teinud või luiskasin, et sõin midagi teel koju.