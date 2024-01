FOTOD | Hollywoodis on uus soengumood? Trendiga on kaasa läinud nii Jennifer Lopez, Selena Gomez kui ka Penelope Cruz

Lopez on tuntud efektsete punase vaiba hetkede poolest. Lühike juukselõikus on aga kõigile üllatus. Uus soeng rõhutab ta põsesarnu, olles minimaalne ja šikk.

Võib ainult aimata, et 54aastane Jennifer käivitas uue trendi, mida järgmistel kuudel juuksurisalongides järele soovitakse teha. Jaanuarikuus muutsid soenguid ka Selena Gomez ja Penelope Cruz, mõlemad lasid oma juukseid rohkem kui paar sentimeetrit lühemaks lõigata.

Ei teagi, kas see on „uus aasta, uus mina“ või on pikad kiharad vahelduseks unustuse hõlma vajunud.