Naise pihtimus: petsin oma kaaslast tema parima sõbraga. See oli mu elu parim seks

„Õppisin tol hetkel Londonis. Mul oli kodumaal imeline kaaslane, kellega olime juba kaks aastat koos olnud. Londonisse jõudmise hetkest olin märganud, et seal on nii palju ilusaid mehi, ning olgem ausad – see aktsent on ikkagi kõige seksikam asi üldse. Ühel õhtul tegime peikaga Skype’i kõne, mille käigus läksime riidu. Põhjuseks see, et tema meelest oli mul välismaal liiga lõbus, selle asemel et oleksin võinud talle keskenduda. Kinnitasin talle, et olen koolitööde tähtaegadega kimpus ja ajavahe tõttu on ka suhtlemine keeruline. Minu kaaslane ei saanud aga sellest aru ja pani mu kohutavaid süümepiinu tundma. Lõpetasin kõne, haarasin pudeli veini ja sain sõpradega kokku. Kohtusin selle imelise kutiga, kes oli Londonist pärit. Tal olid helesinised silmad ja imeline keha. Ühel hetkel olin väga purjus ja läksin temaga koju kaasa. Järgmisel hommikul tundsin ennast kohutavalt süüdi. Rääkisin oma parimale sõbrale juhtunust ja tema ütles mulle, et mu peika oli terve mu äraoleku aja mind petnud. Panin kaaslase kuuldud fakti ette ja ta tunnistas, et see on tõsi. Ma olin nii vihane, sest ta oli pannud mind ennast halvasti tundma, ehkki tegelikkuses oli kutt petnud mind juba minu äramineku õhtul. Võtsin peoõhtul kohtutud briti kutiga uuesti ühendust ja hakkasime lähemalt suhtlema. Tänaseks on sellest kõigest kuus aastat ja me oleme abielus. Ta kolis minu pärast Ameerikasse ja ootame oma esimest last. Uskumatu, kuidas kõik lõpuks laheneda võib!“ – Ciara, 27