EKSKLUSIIV | Sünnipäeva tähistav Heidi Klum avaldas, mida tema talendisaates teha võiks

Elavnen ja vastan jaatavalt. Usun, et uhkusehelk minu silmis ei jää ka Heidile märkamata. Muidugi ei hoia ma end tagasi ja lisan, et supermodell Karmen Pedaru on samuti Maarjamaalt pärit. Klum jutustab, et on koos Carmeniga töötanud. Sellest annavad tunnistust mitmed fotod ja videod. Nende seas nii pildistamine üheksakümnendate lõpus moepiiblile Vogue kui ka catwalk Victoria’s Secreti moesõul.