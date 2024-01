JAH või EI | Armastatud treenerid Katrena Tenno ja Mihkel Vabrit annavad nõu, kuidas trenni tegemisega algust teha

Loomulikult räägime ka sellest, kuidas oleks õige end suveks vormi saada ning miks on tervislik eluviis oluline. Oma vastused saavad ka tõelised trennihundid, sest tuleb välja, et Katrenal ja Mihklil on ka kliente, keda tuleb utsitamise asemel hoopiski pidurdada, et nad endale liiga ei teeks.