FOTOD | Imeilusad kleidid, mida peaminister Kaja Kallas on aastate jooksul presidendi vastuvõtul kandnud

Peaminister Kaja Kallas andis sel nädalal teada, et tänavu ta presidendi vastuvõtule ei lähe. Seda solidaarsusest riigikogu liikmete vastu, kes kutset ei saanud. Kallas on pidulikul ballil alati stiili ja elegantsusega silma paistnud. Tuletame meelde, mida ta on aastate jooksul kätlemisel kandnud.