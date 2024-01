Tähelepanu, moelooja! ERKI 2024 kavandite konkurss on avatud

Viimased seitse aastat ERKI Moeshow toimumist juhtinud Karin Kiigemägi sõnul on ERKI-le esitatavad kollektsioonid muutunud aasta-aastalt kontseptuaalsemaks: „Laval rullub lahti palju erinevaid narratiive ning kollektsioonid on küll võrdselt tugevad, kuid siiski toimub nende seas jagunemine. On kollektsioone, mis on installatiivsed, kollektsioone, mida võiks kohe kanda ja ka haute couture kollektsioone. Seetõttu pidasime vajalikuks seniseid hindamispõhimõtteid veidi muuta.“